Леклер и Сайнс озвучили персонажа мультфильма от Disney

Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс поработали актерами озвучки.
Леклер и Сайнс озвучили одного из персонажей мультфильма «Базз Лайтер» (оригинальное название – Lightyear) от студии Pixar, которая принадлежит Disney. Голос Шарля прозвучит в итальянской версии картины, Карлоса – в испанской.
«Базз Лайтер» – спин-офф франшизы «История игрушек». Лента появится на экранах 15 июня в Италии и 17 июня в Испании.
Пилотов «Формулы-1» не впервые привлекают к подобным проектам: Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель принимали участие в озвучке мультфильма «Тачки 3».
Лидерство Ферстаппена в «Ф-1», крах «Феррари», прорывы Хэмилтона и Алонсо, «зеленый «Ред Булл» от «Астон Мартин» и другие события Гран-при Испании
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