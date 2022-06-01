Ротенберг, Буре и Матыцин обсудили развитие хоккея в России на рабочей встрече

Представители ФХР провели рабочую встречу с министром спорта РФ.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и специальный представитель федерации по международным вопросам, член совета ИИХФ Павел Буре встретились с Олегом Матыциным в Москве.

Они подвели итоги сезона, обсудили вопросы дальнейшего развития хоккея в России и наметили планы совместной работы на ближайший период.

«Сезон-2021/22 прошел под знаком празднования 75-летия отечественного хоккея. Юбилейной дате были посвящены многочисленные мероприятия на всех уровнях: детском, любительском, студенческом, профессиональном и ветеранском.

Среди основных тем для обсуждения было развитие детско-юношеского хоккея, способы привлечения детей в хоккей, повышение его доступности и массовости, а также эффективного совмещения образования и занятий спортом, что позволит ребенку расти гармоничной личностью.

Также был затронут вопрос увеличения количества проводимых в стране соревнований», – говорится на сайте ФХР.