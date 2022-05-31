Ротенберг и Миллер провели рабочую встречу. В «Газпроме» отметили, что СКА «демонстрирует стабильно высокие результаты»

и Алексей Миллер провели рабочую встречу по вопросам команды СКА.

«Петербургский СКА завершил сезон-2021/2022 года завоеванием важного трофея. В апреле молодежная команда, СКА-1946, впервые стала обладателем главного приза Молодежной хоккейной лиги – Кубка Харламова.

Группа «Газпром» на протяжении многих лет оказывает СКА масштабную поддержку, направленную на развитие клуба. Отмечено, что система СКА из года в год демонстрирует стабильно высокие результаты.

Хоккейная команда СКА – двукратный обладатель Кубка Гагарина и Кубка Континента, дважды вице-чемпион России, трехкратный бронзовый призер чемпионата России и пятикратный бронзовый призер .

28 представителей СКА в составе сборной выиграли золотые медали Олимпийских игр в 2018 году. В завершившемся сезоне, помимо победы в Молодежной хоккейной лиге, команды системы СКА сыграли в полуфиналах Континентальной и Высшей хоккейных лиг.

– один из главных спортивных символов города. Яркая игра и спортивные успехи команд системы СКА вызывают неизменно высокий интерес болельщиков, в первую очередь из Санкт-Петербурга.

Только за последние восемь сезонов домашние матчи СКА посетили более 3,2 млн зрителей», – сообщили в «Газпроме».

В прошедшем сезоне СКА проиграл ЦСКА (3-4 в серии) в финале Западной конференции. Питерский клуб не выходит в финал Кубка Гагарина с 2017 года.