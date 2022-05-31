Кирилл Капризов: «Головин – красавец, всегда приезжает на родину. Я играл с ним в футбол минут 20-25, даже что-то забил»

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Кирилл Капризов рассказал об игре в футбол с игроком «Монако» Александром Головиным.

Оба спортсмена родились в Кемеровской области, Головин – в городе Калтан, Капризов – в поселке Кузедеево.

«Головин – красавец, всегда приезжает на родину, постоянно собирает ребят на футбол.

И я играл с ними, но минут 20-25, потому что я не особо футболист. Но даже что-то забил.

С Головиным у меня брат играл, он его намного лучше знает. Мы с папой приезжали к ним на игры. Я Головина знаю, конечно.

Когда мы видимся, то здороваемся, спрашиваем друг друга: «Как дела?». Когда он в ЦСКА играл, мы постоянно переписывались», – сказал нападающий «Миннесоты».

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