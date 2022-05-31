Михаил Мальцев: «Читаю новости о возвращении домой на следующий сезон. «Колорадо» после плей-офф скажет видение моего положения»

Михаил Мальцев отреагировал на информацию по поводу возвращения в КХЛ.
Ранее появились данные о том, что «Авангард» может выменять у СКА права на 24-летнего хоккеиста.
«Много вопросов про следующий сезон.
Сам вижу, сам читаю в новостях или из телеграма пересылают посты из хоккейных каналов о моем возвращении домой на следующий сезон. Но здесь пока, правда, мало что могу сказать. Понимаю, что мои шансы сыграть в Кубке Стэнли невелики, но все равно остаюсь собранным. Все-таки в хоккее всякое бывает.
Поэтому пока концентрация на текущем моменте, тем более все равно «Колорадо» свое видение моего положения в системе клуба скажет, когда плей-офф закончится», – написал нападающий системы «Эвеланш».