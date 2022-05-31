Коннор Макдэвид: «У «Колорадо» есть особенные хоккеисты. Маккиннон ведет игру на максимальной скорости, против него трудно защищаться»

поделился ожиданиями перед серией против .

«Это хорошая команда. Они доказывают это на протяжении последних лет, и этот сезон не является исключением.

В их составе есть несколько действительно особенных хоккеистов, у них во всем хватает глубины. Это хорошая команда.

У Нэтана Маккиннона много что нравится. Безусловно, он очень хорошо катается, он сильный, все время ведет игру на максимальной скорости, против него трудно защищаться», – сказал нападающий .

Маккиннон против Макдэвида в финале Запада – начало новой эры. Новые суперзвезды наконец-то сражаются за кубок