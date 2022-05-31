Гусев до последнего будет искать команду в НХЛ. Игрок настроен на возвращение в Северную Америку

хочет вернуться в НХЛ.

29-летний нападающий не подписывает новый контракт со , так как настроен на возвращение в Северную Америку, об этом сообщает «Матч ТВ».

Форвард будет ждать открытия рынка свободных агентов 1 июля и попытается найти команду в НХЛ.

Гусев до последнего будет рассматривать возвращение в Северную Америку, даже если это повлияет на размер его возможного будущего контракта с питерским клубом.

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 35 (10+25) очков в 31 матче. В плей-офф на его счету 16 (7+9) баллов в 16 играх.

В НХЛ Гусев выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду», проведя в лиге в общей сложности 97 игр и набрав 54 (17+37) очка.