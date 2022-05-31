Бывший заместитель гендиректора ФК «Локомотив» Кошкин стал гендиректором хоккейного «Динамо»

Николай Кошкин назначен на пост генерального директора «Динамо».
Кошкин сменил на этой должности Михаила Тюркина.
«Общее собрание учредителей московского «Динамо» ставит перед новым генеральным директором задачи по совершенствованию структурной работы клуба, развитию популярности бренда «Динамо», а также по улучшению спортивных результатов бело-голубых», – сообщается на сайте команды.
С 2017 по 2021 год Кошкин являлся начальником управления маркетинга в Федерации Хоккея России, после чего перешел в футбольный клуб «Локомотив» на должность заместителя генерального директора.
«Для меня большая честь присоединиться к команде московского «Динамо». «Динамо» – это великий и один из самых титулованных клубов страны, не нужно забывать, что это еще и большой бренд.
Вместе со всем коллективом будем поддерживать традиции и совершенствовать то, что у нас сейчас есть. Важнейшая задача на сегодня – укрепление нашей хоккейной вертикали: начиная от детской школы и заканчивая командой мастеров», – сказал Кошкин.