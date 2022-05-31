Бывший заместитель гендиректора ФК «Локомотив» Кошкин стал гендиректором хоккейного «Динамо»

Николай Кошкин назначен на пост генерального директора .

Кошкин сменил на этой должности Михаила Тюркина.

«Общее собрание учредителей московского «Динамо» ставит перед новым генеральным директором задачи по совершенствованию структурной работы клуба, развитию популярности бренда «Динамо», а также по улучшению спортивных результатов бело-голубых», – сообщается на сайте команды.

С 2017 по 2021 год Кошкин являлся начальником управления маркетинга в Федерации Хоккея России, после чего перешел в футбольный клуб «Локомотив» на должность заместителя генерального директора.

«Для меня большая честь присоединиться к команде московского «Динамо». «Динамо» – это великий и один из самых титулованных клубов страны, не нужно забывать, что это еще и большой бренд.

Вместе со всем коллективом будем поддерживать традиции и совершенствовать то, что у нас сейчас есть. Важнейшая задача на сегодня – укрепление нашей хоккейной вертикали: начиная от детской школы и заканчивая командой мастеров», – сказал Кошкин.