Где смотреть Нью-Йорк Рейнджерс — Тампа-Бэй Лайтнинг финал Восточной конференции НХЛ 2022

В финале Восточной конференции Кубка Стэнли сойдутся двукратный его обладатель последних лет «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Пара довольно неожиданная. Если появление «Тампы» на этой стадии турнира никого не удивляет, хотя команде пришлось преодолеть тяжелую серию с «Торонто Мейпл Ливз», то «Рейнджеры» смогли дважды проявить характер и победить в сериях, где они по ходу уступали. И теперь никто не даст гарантий, что «Молниям» придется легко, и они смогут в третий раз подряд выйти в финал Кубка Стэнли.

Каждому болельщику хотелось бы в полной мере насладиться этим противостоянием несмотря на ночные показы, но увы, с недавних пор в России болельщики лишены возможности просмотра хоккейных матчей из-за океана. В США финал Восточной конференции будут транслировать компании ESPN, CBC, RSN и TVA. Нам остается уповать на «пиратские» сайты, группы ВКонтакте или в специализированных Телеграм-каналах. Многие из них транслируют картинку довольно высокого качества и без задержек. Порой можно услышать интересные комментария на русском языке, предварительное обсуждение игр и послематчевый обзор.

Хорошей альтернативой может стать NHL.TV для тех, у кого сохранилась подписка на канал, поскольку продлить ее сейчас тоже невозможно. Поэтому желающие посмотреть самые захватывающие игры Кубка Стэнли должны заняться поиском подходящих вариантов. Используйте технологию VPN, с ее помощью можно зайти не некоторые сайты с трансляциями спортивных событий. Сайты эти тоже неофициальные, но выбора у поклонников хоккея нет. Противостояние «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» должно получится очень интересным и, несмотря на кубковый опыт «Молний», здесь тоже можно ожидать все семь матчей. Расписание поединков перед вами, время начала указано московское.

2 июня, 03:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

4 июня, 03:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

5 июня, 22:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

8 июня, 03.00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

10 июня, 03:00*. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

12 июня, 03:00*. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

15 июня, 03:00*. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

* — в случае необходимости