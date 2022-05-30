Сборная России (красные) выиграла «Кубок Черного моря». Россия (белые) стала 2-й, юниорская сборная России – 3-й, молодежная сборная Беларуси – 4-й

Сборная России (красные) одержала победу на турнире .

В финальном матче команда Красных выиграла у сборной России (белые) со счетом 3:1.

Россия (белые) – Россия (красные) – 1:3 (0:0; 0:3; 1:0)

0:1 – 21:24 Рыбин (Неучев)

0:2 – 22:48 Леука

0:3 – 33:08 Бледнов

1:3 – 51:00 Осипов (Бусыгин), ГБ

Вратари: Канаев – Набоков;

Броски: 40:19.

Сборная России (Белые): Канаев (Носков); Орлов – Гарайшин, Осипов – Роговский – Ярулин; Бусыгин – Крохалев, Синяткин – Кателевский (К) – Меховов; Иванов – Шумилов, Точилкин – Давыдов – Коростелев; Гайнуллин, Дергунов – Грасс – Яппаров.

Сборная России (Красные): Набоков (Бережной); Альметкин – Фигурин, Федотов – Волков (А) – Канцеров; Варлаков – Сапунов, Рыбин – Малов – Неучев; Жуков – Ибрагимов, Фаттахов – Леука – Карпов; Мифтяев, Бледнов – Григорьев – Якупов.

В матче за третье место юниорская сборная России (U18) обыграла молодежную сборную Беларуси со счетом 5:2.

Беларусь U20 – Россия U18 – 2:5 (0:2; 2:1; 0:2)

0:1 – 11:28 Соловьев

0:2 – 17:46 Свищев (Трофимчук)

0:3 – 24:56 Максимов (Чернышов, Римашевский), ГБ

1:3 – 27:13 Аношко (Звягин, Стасенко)

2:3 – 38:06 Буйко (Сотишвили, Рогач)

2:4 – 52:44 Чернышов (Кудашов)

2:5 – 54:30 Великов (Соловьев), ГБ

Вратари: Лоренс (Шостак) – Никульшин;

Броски: 21:33.