Минское «Динамо» продлило контракты с Буйницким и Пинчуком

Минское объявило о продлении контрактов с двумя хоккеистами.

Достигнута договоренность о подписании нового соглашения с нападающим Дмитрием Буйницким.

В сезоне-2021/22 Буйницкий сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 5 (4+1) очков.

20-летний форвард подписал двухлетний контракт с минским клубом.

В минувшем сезоне Пинчук выходил на лед в 12 матчах . В составе жлобинского «Металлурга» стал чемпионом Беларуси: сыграл в 17 встречах плей-офф и набрал 13 (7+6) баллов.