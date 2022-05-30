Минское «Динамо» продлило контракты с Буйницким и Пинчуком

Минское «Динамо» объявило о продлении контрактов с двумя хоккеистами.
Достигнута договоренность о подписании нового соглашения с нападающим Дмитрием Буйницким.
В сезоне-2021/22 Буйницкий сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 5 (4+1) очков.
20-летний форвард Виталий Пинчук подписал двухлетний контракт с минским клубом.
В минувшем сезоне Пинчук выходил на лед в 12 матчах КХЛ. В составе жлобинского «Металлурга» стал чемпионом Беларуси: сыграл в 17 встречах плей-офф и набрал 13 (7+6) баллов.