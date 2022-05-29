Ярослав Дыбленко: «Назаров очень круто мотивирует перед игрой. Внушает мысль, что нет команд сильнее»

Ярослав Дыбленко поделился впечатлениями от работы с тренером Андреем Назаровым.

– Как прошел переход в «Сочи» по ходу прошлого сезона?

– Очень доволен, как меня там встретили. Бывает такое, что после перехода тебя немножко «закручивают», выживают из команды. У меня с «Сочи» получилось с точностью наоборот. Это был приятный сезон.

Интересно было поработать под руководством Андрея Назарова. Все знают, какой он необычный тренер, медийный и яркий. Хотелось узнать, какой он в жизни. Честно говоря, я был приятно удивлен – про него всякое говорят, готовился к одному, а на деле оказалось все хорошо, очень приятный человек. Вообще с тренерским штабом хорошие отношения сложились. Например, с Вадимом Хомицким, тренером по защитникам. В общем, в «Сочи» мне понравилось.

– В чем секрет Андрея Назарова, как ему удалость встряхнуть команду?

– Он очень круто мотивирует коллектив перед игрой, внушает мысль, что нет команд сильнее, есть только наша команда. Это ведь придает уверенности в собственных силах. Тренер перед матчем заходит и говорит: «Мы сильнее, мы можем, мы забьем! Умрем, но сделаем» (смеется). Это интересно. Если меня это мотивировало, то молодых – тем более! – сказал защитник, перешедший в ЦСКА.