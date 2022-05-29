Дыбленко о переходе в ЦСКА: «Разговоры давно ходили, но все прошло настолько быстро, что я даже не ожидал»

сообщил, что быстро договорился с ЦСКА о контракте.

– Вы стали одним из первых игроков, кого ЦСКА пригласил в состав после завоевания Кубка Гагарина. Это признание определенного уровня?

– Это было приятно, конечно. Разговоры давно ходили, но в результате все прошло настолько быстро, что я даже не ожидал такого. Наверное, это были самые быстрые переговоры о контракте в моей карьере.

– С Сергеем Федоровым уже общались?

– Еще нет. Разговаривал с его помощниками, с администраторами команды. Сейчас пока все отдыхают. Вот соберемся, тогда и познакомимся. Думаю, что проблем с адаптацией в команде не будет.

– Нравится ли вам стиль, в котором играет ЦСКА?

– Я видел матчи ЦСКА, смотрел финальную серию. ЦСКА всегда играет мощно. Все стараются, в составе много мастеровитых хоккеистов, каждый хочет побеждать. А ведь это самое главное желание.

В этом году при Сергее Федорове ЦСКА показывал интересный хоккей. Хочется влиться в команду и помочь ей снова добиться успеха, – сказал защитник.