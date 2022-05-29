«Каролина» в 7-й раз в истории сыграет в 7-м матче серии плей-офф. У команды 6 побед в 6 играх

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«Каролина» выиграла 6 из 6 седьмых матчей серий плей-офф в своей истории.

Решающий матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (3-3) станет для «Харрикейнс» 7-м в истории клуба (после переезда в Роли). 

Серия побед началась в 2006 году, когда «ураганы» обыграли со счетом 4-3 «Баффало» в финале Восточной конференции, а затем «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли. 

В 2009 году «Каролина» прошла «Нью-Джерси» в первом раунде и «Бостон» – во втором. В 2019 году – «Вашингтон» в первом раунде, в этом году – «Бостон» в первом раунде. 

Три из этих шести побед были одержаны дома. «Рейнджерс» играли седьмые матчи на выезде 7 раз, баланс не в их пользу (2-5). 

Отметим, что «Хартфорд» до переезда успел провести 3 седьмых матча – и все проиграл. 

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