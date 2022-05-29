Панарин о гостевом 7-м матче с «Каролиной», выигравшей дома 7 игр подряд: «Сложно какой-то ключ подобрать. Был бы он – выиграли бы уже»

высказался о предстоящем седьмом матче с «Каролиной».

сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли, выиграв шестой матч (5:2, 3-3). Седьмой матч состоится в Роли, где «Харрикейнс» в этом плей-офф выиграли все 7 матчей.

О победе в шестом матче

«Хорошо сегодня вышли. С огромным удовольствием играли, с энергетикой. Ребята играли в тело. Радостно видеть нашу команду в такой форме».

О седьмой игре

«Я думаю, что мы просто хотим выиграть».

О том, как подобрать ключ к «Каролине», выигравшей 7 матчей дома подряд

«Я думаю, что надо играть так же, как сегодня. Дисциплинированно. Будем показывать свою лучшую игру – что в атаке, что в обороне. Сложно какой-то ключ подобрать. Был бы он – выиграли бы уже», – сказал нападающий клуба из Нью-Йорка.

«Каролина» превратила простой прием в супероружие. Правда, оно работает только дома