Панарин о гостевом 7-м матче с «Каролиной», выигравшей дома 7 игр подряд: «Сложно какой-то ключ подобрать. Был бы он – выиграли бы уже»

Артемий Панарин высказался о предстоящем седьмом матче с «Каролиной».
«Рейнджерс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли, выиграв шестой матч (5:2, 3-3). Седьмой матч состоится в Роли, где «Харрикейнс» в этом плей-офф выиграли все 7 матчей.
О победе в шестом матче
«Хорошо сегодня вышли. С огромным удовольствием играли, с энергетикой. Ребята играли в тело. Радостно видеть нашу команду в такой форме».
О седьмой игре
«Я думаю, что мы просто хотим выиграть».
О том, как подобрать ключ к «Каролине», выигравшей 7 матчей дома подряд
«Я думаю, что надо играть так же, как сегодня. Дисциплинированно. Будем показывать свою лучшую игру – что в атаке, что в обороне. Сложно какой-то ключ подобрать. Был бы он – выиграли бы уже», – сказал нападающий клуба из Нью-Йорка.
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