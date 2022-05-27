Коулмэн об отмененной шайбе «Калгари»: «Не думаю, что понимаю правило. Не чувствовал, что ударил по шайбе ногой»

Блэйк Коулмэн не считает, что нанес удар по шайбе ногой в моменте с отмененным голом.

На 53-й минуте пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли между и (5:4 ОТ, 4-1) шайба зашла в ворота от конька форварда «Флэймс». Счет в этот момент мог стать 5:4 в их пользу.

После видеопросмотра взятие ворот отменили, так как было зафиксировано движение ногой.

«Не знаю, не думаю, что я понимаю это правило. Меня толкали, я просто пытался удержать ногу на льду. Я не особо много пересматривал эпизод, но там все было на скорости и в борьбе.

В моем понимании, ты можешь управлять шайбой, но не можешь бить по ней ногой. Я не чувствовал, что ударил ее.

Но сейчас уже ничего не изменишь. Что случилось, то случилось. Мы упорно бились, и я бы хотел, чтобы этот момент помог нам продлить серию», – сказал Коулмэн.

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