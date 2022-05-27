Свечников забросил 4-ю шайбу в этом плей-офф, прервав серию из 5 игр без очков

забросил 4-ю шайбу в этом плей-офф, прервав серию из 5 игр без очков.

Российский форвард «Каролины» был признан второй звездой пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с (3:1, 3-2).

Он отличился на 54-й минуте игры и установил окончательный счет. В активе Свечникова 5 (4+1) очков в 12 играх в текущем плей-офф.

Сегодня Андрей (16:39, 1:12 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ, применил 2 силовых приема, сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

Также получил малый штраф, во время которого открыла счет в меньшинстве.