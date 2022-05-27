Лишка о ЧМ по хоккею 2022: «Разные турниры – со Россией и без. Вместо французов пришлось бы играть с россиянами за выход из группы»

считает, что ЧМ по хоккею с Россией и без нее – разные турниры.

«Конечно, это разные турниры – со сборной России и без. Вместо французов нам бы пришлось сражаться с россиянами за выход из группы. Мы показали все лучшее, что есть, и я горжусь своей командой», – сказал нападающий сборной Словакии.

Также 22-летний хоккеист высказался о ситуации со своим клубом в . У игрока 30 апреля истек контракт с «Северсталью», за которую он играет с 2019 года.

«Я еще не подписал новый контракт с клубом. Пока избегал разговоров, рассмотрю все в ближайшем будущем», – заявил Лишка.