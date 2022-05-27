Бывшая жена Нестерова взыскала с хоккеиста 4 млн рублей. Игрок ЦСКА не платил алименты

Бывшая жена взыскала с хоккеиста четыре миллиона рублей.

Защитник ЦСКА не приступил к выплате алиментов бывшей супруге Екатерине Сиротиной, дочери бизнесмена Олега Сиротина.

«Согласно судебному решению гражданин обязан ежемесячно перечислять одну треть своих доходов на содержание двоих несовершеннолетних детей.

Однако мужчина, титулованный хоккеист, уроженец Челябинска, выступавший за ряд клубов разных хоккейных лиг, не приступил к исполнению алиментных обязательств», – сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

На момент возбуждения исполнительного производства задолженность по алиментам составляла порядка 2 млн рублей. Приставы вычли деньги с зарплаты и банковских счетов игрока, запретили сделки с недвижимостью в Подмосковье и несколькими внедорожниками премиум-класса.

«В результате общая сумма взысканных и перечисленных взыскателю денежных средств составила более 4 млн рублей», – рассказали об итогах работы в УФССП по Челябинской области.

Пара сейчас проходит через бракоразводный процесс и решения суда.

«Суд сейчас делит имущество и решает, кому что. Это – тому, это – этому. Ну и решается вопрос по выплате алиментов», – объяснил Олег Сиротин.

Как следует из картотеки Миасского городского суда, хоккеист ЦСКА также подавал в суд на бывшую супругу.