«Металлург» подписал пробный контракт с вратарем Филоненко. Он играл за «Заглембе» в чемпионате Польши

подписал пробный контракт с вратарем Андреем Филоненко, игравшим в Польше.

Соглашение с 27-летним голкипером носит просмотровый характер.

Филоненко – воспитанник школы ЦСКА. В сезоне-2016/17 он провел за армейцев 4 матча в КХЛ. Прошлый сезон голкипер провел в польском «Заглембе».

В 17 играх регулярного чемпионата Андрей отразил 90,4% бросков при коэффициенте надежности 3,26 и двух матчах на ноль.

В плей-офф на счету голкипера 4 игры, 89,9% отраженных бросков и коэффициент надежности 3,91.