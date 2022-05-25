Бринд’Амор про 1:4 от «Рейнджерс»: «Рад, что мы хоть что-то создали в атаке. Шестеркин играл хорошо, стоит отдать ему должное»

Тренер «Каролины» отдал должное вратарю Игорю Шестеркину.

«Харрикейнс» проиграли клубу из Нью-Йорка в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 2-2).

«Нужно продолжать использовать шансы. Я рад, что мы, по крайней мере, хоть что-то создали в атаке. Шестеркин играл хорошо, стоит отдать ему должное.

Но исход игры был предопределен в первом периоде. Что касается их большинства, то нам нужно нужно найти способ справиться с этим, а не хватать ненужные удаления.

После первого периода мы играли нормально, но было слишком поздно. Мы пропустили пару голов, а потом пытались нагонять», – сказал .

«Рейнджерс» вернулись в серию с «Каролиной» – 2-2. Конечно, затащил Шестеркин. Разумеется, подрались после сирены