Бринд’Амор про 1:4 от «Рейнджерс»: «Рад, что мы хоть что-то создали в атаке. Шестеркин играл хорошо, стоит отдать ему должное»

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Тренер «Каролины» отдал должное вратарю «Рейнджерс» Игорю Шестеркину

«Харрикейнс» проиграли клубу из Нью-Йорка в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 2-2). 

«Нужно продолжать использовать шансы. Я рад, что мы, по крайней мере, хоть что-то создали в атаке. Шестеркин играл хорошо, стоит отдать ему должное.

Но исход игры был предопределен в первом периоде. Что касается их большинства, то нам нужно нужно найти способ справиться с этим, а не хватать ненужные удаления.

После первого периода мы играли нормально, но было слишком поздно. Мы пропустили пару голов, а потом пытались нагонять», – сказал Род Бринд’Амор

«Рейнджерс» вернулись в серию с «Каролиной» – 2-2. Конечно, затащил Шестеркин. Разумеется, подрались после сирены

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