Ривс и Доми устроили стычку в концовке матча «Рейнджерс» – «Каролина»

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Райан Ривс и Макс Доми устроили стычку в концовке матча «Рейнджерс»«Каролина»

На последних секундах третьего периода форварды стали цеплять друг друга клюшками, после чего начали толкаться.

В эпизод быстро вмешались лайнсмены, но в итоге все равно произошла потасовка с участием игроков обеих команд. 

Малыми штрафами в итоге были наказаны Ривс, Доми, а также защитники К’Андре Миллер («Рейнджерс») и Йэн Коул («Каролина»). 

В первом периоде форвард «Харрикейнс» Райан Лоренц вступил в драку с защитником «Рейнджерс» Джейком Трубой после его силового приема, под который попал Доми. 

Победу в матче одержал клуб из Нью-Йорка – 4:1. Счет в серии второго раунда Кубка Стэнли сравнялся – 2-2. 

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