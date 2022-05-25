Ривс и Доми устроили стычку в концовке матча «Рейнджерс» – «Каролина»

и устроили стычку в концовке матча – .

На последних секундах третьего периода форварды стали цеплять друг друга клюшками, после чего начали толкаться.

В эпизод быстро вмешались лайнсмены, но в итоге все равно произошла потасовка с участием игроков обеих команд.

Малыми штрафами в итоге были наказаны Ривс, Доми, а также защитники К’Андре Миллер («Рейнджерс») и Йэн Коул («Каролина»).

В первом периоде форвард «Харрикейнс» Райан Лоренц вступил в драку с защитником «Рейнджерс» после его силового приема, под который попал Доми.

Победу в матче одержал клуб из Нью-Йорка – 4:1. Счет в серии второго раунда Кубка Стэнли сравнялся – 2-2.