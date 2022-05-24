Обладатель Президентского кубка в 7-й раз подряд вылетел из плей-офф в 1-м или 2-м раунде.

выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде, уступив действующему обладателю трофея (0-4).

В регулярном чемпионате «Пантерс» заняли первое место, выиграв Президентский кубок.

Команда, занявшая первое место в регулярке, выбыла из плей-офф на стадии первого или второго раунда уже в 7-й раз подряд.

В шести случаях вылет происходил во втором раунде, один раз – в первом («Тампа» уступила «Коламбусу» в 2019 году).

Обладатель Президентского кубка в последний раз играл в финале конференции в 2015 году («Рейнджерс», проиграли), а в большом финале – в 2013 году («Чикаго», выиграл).

Если же считать только полные сезоны, то последним клубом, занявшим первое место в регулярке и выигравшим , был «Детройт» в 2008 году.