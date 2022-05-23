Иван Чехович: «Слов не хватит описать то, каким родным для меня стало «Торпедо». Переход – это исключительно мое желание, хочется двигаться дальше»

прокомментировал решение уйти из «Торпедо».

Нападающий продолжит карьеру в .

«Слов не хватит описать то, каким родным для меня стал хоккейный клуб .

Хочется поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и в радости, и в горе, переживали за команду.

Спасибо руководству клуба, которое пошло мне навстречу, персоналу, который следил за каждой мелочью в команде и делал грандиозную работу, партнерам и, конечно же, тренерскому штабу.

Мой переход – это исключительно мое желание, хочется двигаться дальше. Увидимся на льду, нижегородцы!» – написал Чехович.

Чехович перешел в «Локомотив». «Торпедо» получило Дарьина и права на Яна, Фирстова и Летунова