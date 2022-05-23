Иван Чехович: «Слов не хватит описать то, каким родным для меня стало «Торпедо». Переход – это исключительно мое желание, хочется двигаться дальше»

Иван Чехович прокомментировал решение уйти из «Торпедо».
Нападающий продолжит карьеру в «Локомотиве».
«Слов не хватит описать то, каким родным для меня стал хоккейный клуб «Торпедо».
Хочется поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и в радости, и в горе, переживали за команду.
Спасибо руководству клуба, которое пошло мне навстречу, персоналу, который следил за каждой мелочью в команде и делал грандиозную работу, партнерам и, конечно же, тренерскому штабу.
Мой переход – это исключительно мое желание, хочется двигаться дальше. Увидимся на льду, нижегородцы!» – написал Чехович.
Чехович перешел в «Локомотив». «Торпедо» получило Дарьина и права на Яна, Фирстова и Летунова