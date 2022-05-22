«Питтсбург» подписал новый контракт с Растом на 6 лет. Кэпхит – 5,125 млн долларов

«Питтсбург» продлил контракт с на 6 лет, кэпхит – 5,125 млн долларов.

11 мая американскому форварду исполнилось 30 лет.

Он выступает за «Пингвинс» с сезона-2014/15 и выиграл с клубом два Кубка Стэнли (2016, 2017 годы).

В этом сезоне Раст провел 60 матчей в регулярном чемпионате , набрав 58 (24+34) очков. В плей-офф добавил 8 (2+6) баллов в 7 играх.

Всего в лиге на его счету 424 матча и 270 (124+146) очков. В Кубке Стэнли – 79 игр и 35 (21+14) очков.

«Брайан показывает, что значит быть частью «Питтсбурга». С тех пор, как клуб его задрафтовал, он стал универсальным игроком и лидером команды, способным вносить свой вклад в любой ситуации.

Его лидерские качества и опыт двукратного обладателя Кубка Стэнли являются важной составляющей нашей команды», – сказал генеральный менеджер клуба .