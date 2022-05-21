НХЛ назовет обладателей «Харта», «Линдсея», «Везины», «Норриса» и «Колдера» 21 июня

назовет имена обладателей «Харта», «Линдсея», «Везины», «Норриса» и «Колдера» 21 июня.

Это произойдет во время финальной серии Кубка Стэнли.

С 2009 по 2012 и с 2014 по 2019 годы НХЛ проводила в Лас-Вегасе официальную церемонию вручения призов, проходившую после завершения сезона. Эта практика была прекращена после начала пандемии коронавируса.

Имена обладателей 5 наград будут названы во время шоу, которое будут транслировать ESPN, Sportsnet и TVA Sports.

Это «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды), «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата), «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю), «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику) и «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).

Обладатели других наград будут называться с 1 по 7 июня во время финалов конференций.

Ранее стали известны тройки игроков, набравших наибольшее количество голосов в каждой из номинаций. Победители этих голосований, которые завершились до старта плей-офф, станут обладателями призов.

Российский вратарь вошел в тройку лучших в голосованиях за обладателя «Харт Трофи» и «Везина Трофи».

Шестеркин, Маркстрем и Сарос – претенденты на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

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