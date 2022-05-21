Бывший проспект «Миннесоты» Крис Фуко спас тонувшую 6-летнюю девочку на Багамах.

31-летний нападающий провел за «Уайлд» одну игру в в сезоне-2011/12. Сейчас он выступает за немецкий клуб «Изерлон».

Инцидент произошел на одном из пляжей в Нассау (столице Багамских островов). Из-за сильного обратного течения девочку шести лет начало уносить большой волной.

Фуко, оказавшийся неподалеку, успел прийти ей на помощь. Он добрался до берега вместе с девочкой, где ей оказали помощь подоспевшие спасатели.

«Мы, хоккеисты, должны оставаться в отличной форме. Что касается меня, то я уже почти ветеран, так что плавание помогает мне поддерживать форму и продолжать карьеру.

Я благодарен своим тренерам за то, что они подготовили меня – и к хоккею, и к другим жизненным ситуациям», – сказал Фуко.

Фото: официальный сайт НХЛ