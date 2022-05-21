Ахо набрал 43 очка в плей-офф за «Каролину», повторив рекорд Стаала

Форвард «Каролины» сделал голевую передачу, забросил шайбу в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (2:0, 2-0 в серии) и был признан третьей звездой.

Финн набрал 43-е (18+25) очко в плей-офф за «Кейнс» за карьеру и вышел на первое место в истории франшизы, догнав (19+24).

Оба игрока провели за «Каролину» по 43 игры в Кубке Стэнли.

По голам Себастьян разделил 2-е место в истории с Родом Бринд’Амором (нынешним тренером клуба). До рекорда Эрика Стаала остался 1 гол.

В 9 матчах текущего турнира на счету Ахо 8 (4+4) баллов.