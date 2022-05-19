Есмантович – лучший руководитель клуба КХЛ: «Приятно, когда профессионалы отдают профессионалу то, что он заслужил»

Президент ЦСКА признан лучшим руководителем клуба КХЛ по итогам прошедшего сезона.

получил приз имени Валентина Сыча.

«Большое спасибо, что лига оценила по достоинству этот приз. Мне всегда приятно, когда профессионалы отдают профессионалу то, что он заслужил.

Большое всем спасибо, спасибо моим ребятам, армейцам, хоккейной команде. Всем спасибо, капитану команды, и, конечно, Сереже Федорову.

Он много нахлебался в этом году. Серега, ты молодец, это наш общий приз», – сказал Есмантович на церемонии закрытия сезона .

Напомним, что ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22.