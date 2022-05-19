Шипачев стал самым ценным игроком сезона КХЛ во 2-й раз подряд

Вадим Шипачев признан самым ценным игроком сезона КХЛ.
На церемонии закрытия сезона КХЛ Шипачев, выступавший за московское «Динамо», получил приз «Золотая клюшка».
Также на победу в номинации претендовали Антон Бурдасов (СКА), Андрей Кузьменко (СКА).
Шипачев набрал 67 (25+43) очков в 48 играх и стал первым игроком, кто три года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.
В прошедшем сезоне он стал единоличным лидером списка лучших ассистентов лиги (555 передач за карьеру – 427 в регулярных чемпионатах и 78 в плей-офф).
Шипачев стал самым ценным хоккеистом сезона КХЛ во второй раз подряд.