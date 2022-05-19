Шипачев стал самым ценным игроком сезона КХЛ во 2-й раз подряд

признан самым ценным игроком сезона КХЛ.

На церемонии закрытия сезона КХЛ Шипачев, выступавший за московское , получил приз «Золотая клюшка».

Также на победу в номинации претендовали ( ), (СКА).

Шипачев набрал 67 (25+43) очков в 48 играх и стал первым игроком, кто три года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

В прошедшем сезоне он стал единоличным лидером списка лучших ассистентов лиги (555 передач за карьеру – 427 в регулярных чемпионатах и 78 в плей-офф).

Шипачев стал самым ценным хоккеистом сезона КХЛ во второй раз подряд.