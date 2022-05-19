Галлан, Саттер и Брюнетт – претенденты на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона.

В тройку финалистов на награду «Джек Адамс Трофи» включены следующие специалисты: ( ), Дэрилл Саттер («Калгари») и Эндрю Брюннет ( ).

Галлан проводит первый сезон во главе клуба из Нью-Йорка. «Рейнджерс» заняли второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 110 очков в 82 матчах при 52 победах.

В регулярке команда пропускала в среднем 2,49 шайбы – второй результат в сезоне НХЛ. Также «Рейнджерс» установили четвертый показатель в лиге по реализации большинства (25,2%).

Брюннет стал исполняющим обязанности главного тренера «Флориды» в октябре после ухода Джоэла Кенневилла. «Пантерс» впервые в истории выиграли Президентский кубок, став первой командой в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 122 очка в 82 играх.

при Саттере занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 111 очков в 82 матчах.

Команда увеличила результативность по сравнению в прошлом сезоном: если в сезоне-2020/21 «Флэймс» забивали в среднем 2,77 шайбы, то в чемпионате-2020/21 этот показатель составил 3,55 шайбы за игру. Также канадский клуб пропускал в среднем 2,51 шайбы за игру – третий результат сезона.