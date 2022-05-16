Дмитрий Кагарлицкий: «Многие ребята на деле видят в НХЛ не то, что хотели. Не уверен, что заиграл бы там, понимал, что ничего бы не гарантировали»

не уверен, что смог бы проявить себя в НХЛ.

– Для себя было желание когда-нибудь поехать попробовать в НХЛ сыграть?

– Меня особо никогда туда не звали. Конкретных предложений не было.

Был один вариант уехать, когда я поехал в , не одно даже, а несколько предложений, но я в итоге ни с кем не разговаривал, потому что думал еще, что в останусь.

И не хотелось ехать уже в этом возрасте: жена, ребенок, собака. Я понимал, что мне там никто ничего не гарантирует, не хотелось себя испытывать.

– Нет сожалений по этому поводу?

– Нет, абсолютно. Я не уверен, что заиграл бы там. Да, если бы пораньше и я был помоложе, был бы другой склад ума. А мне уже было под тридцать.

Здесь было достаточно предложений. Не хотелось кардинально менять жизнь. Многие ребята на деле видят в не то, что хотели бы, – сказал нападающий .