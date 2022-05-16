Кагарлицкий о симуляциях «Авангарда»: «Это их философия хоккея, «Ак Барс» по-другому играет. Раздражает: понимаешь, что ничего не сделал человеку, а он лежит»

ответил на вопрос о неспортивной игре хоккеистов .

– Серия «Авангарда» и «Магнитки» показала, что Грубец не такой уж непробиваемый вратарь. Почему у были трудности с тем, чтобы забить ему?

– Броски-то они на бумаге, острых бросков было мало.

Он хорошо играл, но не скажу, что феноменально провел серию. Да, например, он спас после броска Уила в открытый угол. Но и мы могли по-другому сыграть.

Я просто не помню, что были какие-то острейшие моменты, где он с ленточки вытаскивал, кроме того, о котором уже сказал.

Где-то мы сами играли простовато, надо было искать более серьезные моменты для броска. Да, он хороший вратарь, но не считаю, что герой серии. Мы сами виноваты.

– Чувствовалось растущее нервное напряжение во время серии? Много было резких высказываний, слова Хартли Кэмпферу, что за ним будут гоняться. Как это в команде обсуждалось?

– Я не скажу, что что-то там обсуждали. Я как услышал это, больше даже посмеялся.

Ну, будут охотиться, и что, за другими не охотятся, что ли? Я знаю, что Боб – очень тонкий психолог и понимает, что делает, но меня бы это не испугало, если бы мне такое сказали.

А охотиться как? Силовой прием искать или играть грязно? Да ну и ладно, что теперь. Это хоккей.

Я уверен, что это было психологическое давление, ничего такого в этом не вижу. Понятно, что так не надо делать, так не принято, на уровне бреда вообще. Я бы посмеялся ему в ответ.

– Многие тренеры обвиняли «Авангард» Хартли в симуляциях.

– Мы знали, когда готовились. Если я не ошибаюсь, в шестой игре удаление Уила: на пятаке он подбивает клюшку чью-то, а она до потолка вылетает. Каждому свое, если они так играют, у них так принято, ради бога.

Это их философия хоккея такая, вообще никаких вопросов. Мы по-другому играем. Да, они выиграли, но я не считаю, что за счет этого они победили.

Такие моменты раздражают, понимаешь, что ничего не сделал человеку, а он вон лежит. Клюшку подбивают вроде не сильно, но она вылетает, игрок клюшку просто не держит в руке, – сказал нападающий казанского клуба.