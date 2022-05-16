«Спартак» подписал сына Дмитрия Квартальнова Александра

подписал контракты с двумя хоккеистами.

Соглашения подписаны с нападающими Артемом Дидковским и Александром Квартальновым.

Александр Квартальнов – сын бывшего главного тренера Дмитрия Квартальнова и двоюродный брат форварда «Спартака» Данилы Квартальнова.

В прошлом сезоне Квартальнов провел 8 матчей за «Ак Барс», в которых не отметился результативными действиями.

Также выступал за «Барс» в ВХЛ (9 игр, 0+0) и «Ирбис» в Париматч Молодежной хоккейной лиге (31 матч в регулярке и 7+10, в плей-офф – 11 игр и 1+1).