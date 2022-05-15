Александр Овечкин: «Все, что мы можем сделать, – это стать лучше и попытаться победить в следующем году»

подвел итоги сезона-2021/22.

уступил «Флориде» (2-4) и в 4-й раз подряд завершил выступление в Кубке Стэнли на стадии первого раунда.

«Я думаю, что опыт, который у нас есть, помогает. Не моя работа решать, кто останется, а кто уйдет. Эта группа ребят потрясающая, в нашей раздевалке невероятная атмосфера.

Я уверен, что нас ждут трудные решения, тяжелое лето. Я хочу победить, [фанаты] хотят, чтобы мы не так заканчивали сезон.

Каждый год мы боремся за плей-офф, а затем боремся за . Мы не молодеем, сейчас тяжелое время. Мы ничего не можем сделать прямо сейчас, все, что мы можем сделать, – это стать лучше в следующем году и попытаться победить», – сказал Овечкин.