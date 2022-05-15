40-летний вратарь «Эдмонтона» Смит сделал шатаут в 7-м матче с «Лос-Анджелесом». Это была его 1-я такая игра в карьере

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес Майк Смит НХЛ Грант Фюр Хоккей

40-летний вратарь «Эдмонтона» Майк Смит сделал шатаут в 7-м матче серии с «Лос-Анджелесом»

«Ойлерс» обыграли «Кингс» (2:0, 4-3 в серии первого раунда).

Смит отразил все 29 бросков «Кингс» по своим воротам. До этого он никогда не играл в седьмых матчах серий плей-офф. 

Канадец стал третьим вратарем в истории «нефтяников», выигравшим свой первый седьмой матч в карьере в их составе.

До него преуспели Грант Фюр и Билл Рэнфорд. Смит стал в этой компании самым возрастным, а также единственным, сыгравшим на ноль. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные