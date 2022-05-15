Доми – 1-й игрок в истории «Каролины» с дублем в 7-м матче Кубка Стэнли. Ранее он не забивал в плей-офф

– 1-й игрок в истории «Каролины» с дублем в 7-м матче серии Кубка Стэнли.

27-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка в игре с (3:2, 4-3 в серии первого раунда). Это были его первые голы в плей-офф за карьеру (2+6 в 17 играх).

Доми повторил рекорд «Харрикейнс» по очкам в седьмых матчах. Ранее его делили (1+2 с «Баффало» в 2006 году) и Джейккоб Cлэвин (0+3 с «Вашингтоном» в 2019 году).

При этом он стал первым игроком в истории клуба, сделавшим дубль в седьмой игре серии.

Кроме того, Макс, впервые в карьере сыгравший в таком матче, превзошел бомбардирский рекорд своего отца (2 очка в 6 седьмых матчах за карьеру, 4-2).

Напомним, что Доми перешел в «Каролину» в марте результате обмена из «Коламбуса». Сделка была зарегистрирована за 60 секунд до дедлайна.