Обмен Доми из «Коламбуса» в «Каролину» зарегистрировали за 60 секунд до дедлайна

Переход нападающего в «Каролину» был оформлен в последний момент.

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, фактически зарегистрировала сделку ровно за минуту до дедлайна.

Обмен Доми получился трехсторонним – в нем участвовали «Каролина», и «Флорида».

«Коламбус» удержал 50% кэпхита нападающего в ведомости (2,65 миллиона долларов из 5,3) и получил от «Каролины» права на 19-летнего защитника Эйдана Грещука, выступающего в NCAA за Бостонский колледж.

«Флорида» взяла на себя 25% кэпхита Доми (1,325 млн) и получила 2 актива. От «Коламбуса» – выбор в 6-м раунде драфта, от «Каролины» – права на российского форварда Егора Коршкова.

получила от «Флориды» Доми с 25% кэпхита (1,325 млн) и права на 22-летнего защитника Тайлера Инамото, выступающего за университет Висконсина в NCAA.