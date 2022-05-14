Драйзайтль пропустил раскатку «Эдмонтона» перед 7-й игрой с «Лос-Анджелесом». Нет ясности об участии в матче

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Леон Драйзайтль Уоррен Фогеле Хоккей

Лидер «Эдмонтона» пропустил раскатку перед решающим матчем с «Лос-Анджелесом».

Нападающий Леон Драйзайтль не принял участие в утренней раскатке команды.

Вместо немца в первом звене «Ойлерс» рядом с Коннором Макдэвидом и Кайлером Ямомото тренировался Уоррен Фогеле.

Таким образом, решение об участии Драйзайтля в седьмой игре будет принято непосредственно перед матчем.

Немец получил повреждение голеностопа по ходу шестой игры серии. В ходе первого периода он уходил в раздевалку со скамейке запасных, но позже вернулся в матч.

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