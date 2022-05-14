Драйзайтль пропустил раскатку «Эдмонтона» перед 7-й игрой с «Лос-Анджелесом». Нет ясности об участии в матче

Лидер пропустил раскатку перед решающим матчем с .

Нападающий Леон Драйзайтль не принял участие в утренней раскатке команды.

Вместо немца в первом звене «Ойлерс» рядом с Коннором Макдэвидом и Кайлером Ямомото тренировался .

Таким образом, решение об участии Драйзайтля в седьмой игре будет принято непосредственно перед матчем.

Немец получил повреждение голеностопа по ходу шестой игры серии. В ходе первого периода он уходил в раздевалку со скамейке запасных, но позже вернулся в матч.