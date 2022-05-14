Швейцарец Амбюль проводит рекордный 17-й ЧМ по хоккею. Ему нужно сыграть еще 4 игры – чтобы установить рекорд по матчам на ЧМ

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Швейцарский хоккеист установил рекорд по количеству проведенных чемпионатов мира.

38-летний нападающий Андрес Амбюль стал участником рекордного 17-го чемпионата мира, поскольку сыграл в матче против сборной Италии (5:2).

Он опередил своего соотечественника Матиаса Зегера (16 чемпионатов мира).

По ходу нынешнего чемпионата Амбюль может установить еще один рекорд – по числу проведенных матчей.

Сейчас рекорд принадлежит немцу Удо Кисслингу – на его счету 119 матчей на чемпионатах мира.

Амбюль сыграл с Италией – этот матч стал для него 116-м. Форварду сборной Швейцарии нужно сыграть еще четыре матча на турнире, чтобы установить рекорд.

Ближайшие четыре матча на групповом этапе Швейцария проведет против команд Дании, Казахстана, Словакии и Канады.

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