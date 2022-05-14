Зибанежад забросил «Питтсбургу» 2 шайбы за 76 секунд. Это самый быстрый дубль игрока «Рейнджерс» в плей-офф за 43 года

сделал дубль за 76 секунд в 6-м матче с .

Форвард «Рейнджерс» забросил 2 шайбы подряд и сравнял счет во втором периоде матча (5:3, 3-3 в серии первого раунда Кубка Стэнли).

Быстрее шведа дубль в плей-офф в составе делали только 6 игроков.

У него лучший результат с 1979 года, когда Дон Мэлоуни уложился в 26 секунд. Рекорд был установлен Родом Жильбером в 1968 году (6 секунд).

В этом матче Зибанежад набрал 4 (2+2) очка при полезности «+2» и стал второй звездой. До этого он в текущем плей-офф не забивал.