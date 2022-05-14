Форвард «Флориды» Верхэге – 1-й игрок с 2011 года с победными голами в 3 матчах плей-офф подряд

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Картер Верхэге – 1-й игрок с 2011 года с 3 подряд победными голами в плей-офф.

Форвард «Флориды» принес своей команде победу в трех подряд матчах серии первого раунда против «Вашингтона» (4-2, 4:3 ОТ в шестом матче). 

Два гола пришлись на овертаймы. Его серия из 3 победных голов подряд в плей-офф стала первой с 2011 года, когда такое удалось Давиду Крейчи из «Бостона». 

Рекордом лиги владеет Кларк Гиллис – 4 подряд победных гола в плей-офф за «Айлендерс» в 1977 году. 

В 6 матчах серии Верхэге набрал 12 (6+6) очков. 

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