Форвард «Флориды» Верхэге – 1-й игрок с 2011 года с победными голами в 3 матчах плей-офф подряд

– 1-й игрок с 2011 года с 3 подряд победными голами в плей-офф.

Форвард «Флориды» принес своей команде победу в трех подряд матчах серии первого раунда против (4-2, 4:3 ОТ в шестом матче).

Два гола пришлись на овертаймы. Его серия из 3 победных голов подряд в плей-офф стала первой с 2011 года, когда такое удалось из «Бостона».

Рекордом лиги владеет Кларк Гиллис – 4 подряд победных гола в плей-офф за «Айлендерс» в 1977 году.

В 6 матчах серии Верхэге набрал 12 (6+6) очков.