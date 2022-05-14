«Рейнджерс» спасли серию с «Питтсбургом» с 1-3, дважды подряд отыгравшись с 0:2. Будет 7-й матч

«Рейнджерс» спасли серию с с 1-3, одержав 2 волевые победы подряд.

Клуб из Нью-Йорка добился победы в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:3, 3-3), хотя уступал 0:2 после первого периода.

Пятый матч «Рейнджерс» выиграли с тем же счетом, и тоже отыгравшись с 0:2.

«Синерубашечники» стали всего лишь третьей командой в истории, кому удавалось дважды подряд отыгрывать отставание как минимум в 2 шайбы в двух подряд матчах при угрозе вылета или поражения.

Ранее такие волевые качества демонстрировали «Детройт» в 1950 году (в финале Кубка Стэнли против «Рейнджерс», 4-3) и «Филадельфия» в 1987 году (в финале Кубка Стэнли против «Эдмонтона», 3-4).

Серия завершится в 7-м матче, который пройдет в Нью-Йорке.