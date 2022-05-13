«Торонто» вновь отыгрался с 0:2, но уступил «Тампе» в овертайме. Будет 7-й матч

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Джон Таварес Никита Кучеров Брэйден Пойнт Хоккей

«Торонто» вновь отыгрался с 0:2, но уступил «Тампе» в овертайме – будет 7-й матч.

«Лайтнинг» обыграли «Лифс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:3 ОТ). 

Как и в пятом матче, канадский клуб сумел отыграться со счета 0:2. После второго периода счет был уже 3:2 в пользу «Торонто», Джон Таварес сделал дубль на 40-й минуте за 26 секунд игрового времени. 

В третьем периоде Никита Кучеров сравнял счет, а в овертайме отличился Брэйден Пойнт

Счет в серии стал 3-3. Победитель определится в седьмом матче, который состоится в Торонто. 

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