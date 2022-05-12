Игроки сборной Румынии исполнили гимн земли секеев вместо своего после матча с Венгрией. Это регион с самой большой долей этнических венгров в Румынии

Сборная Румынии по хоккею исполнила гимн земли секеев вместо гимна своей страны.

Команды Румынии и Венгрии после матча чемпионата мира в дивизионе 1A выстроились в конце матча в линию и спели гимн земли секеев.

Непризнанный Секейский край – это территория, состоящая из уездов Ковасна, Харгита и части уезда Муреш, где самый высокий процент венгерского населения в Румынии: Харгита – 85,2 процента, Ковасна – 73,7 процента, Муреш – 38,1 процента.

Венгры в Секейском крае выступают за расширенную автономию, а центральные власти Бухареста считают эти претензии неконституционными и не рассматривают никаких проектов территориальной автономии по этническому признаку.

Этнические венгры составляют значительную часть румынской команды. Трое игроков команды – этнические румыны – отказались от участия в акции.

«Они начали петь гимн, и что нам было делать? Уйти со льда? Невозможно. И если я представляю Румынию, разве я не снимаю шлем под гимн Словении, например? Нравится вам это или нет, но есть много игроков-венгров, и они так думают.

И как мог венгр или секей, носящий цвета Румынии, молчать, когда исполняли гимн секеев? Когда они вернулись домой – родители бы просто дали им пощечину», – сказал капитан сборной Румынии Даниел Транкэ.

С министром спорта Румынии Эдуардом Новаком пытались связаться журналисты, чтобы получить комментарии, но он не отвечал на звонки.