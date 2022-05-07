Венгрия поднялась в элитный дивизион и сыграет на ЧМ-2023

Венгрия поднялась в элитный хоккейный дивизион.

Это стало известно после того, как сборная Литвы обыграла команду Румынии (5:4) на чемпионате мира в дивизионе 1А.

Благодаря этому результату Венгрия гарантировала себе второе место, которое позволяет квалифицироваться в элитный дивизион.

Таким образом, венгерская повысилась в классе и сыграет на чемпионате мира-2023. Из дивизиона 1А на ЧМ-2023 также выступит сборная Словении.

В прошлый раз играла в элите на чемпионате мира в 2016 году.