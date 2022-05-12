Кузнецов сделал 2+ передачи в 9 матчах плей-офф. Больше таких игр в истории «Вашингтона» лишь у Бэкстрема и Овечкина

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Евгений Кузнецов Майк Ридли Хоккей

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:5, 2-3 в серии).

Россиянин отдал не менее двух результативных пасов в одной игре плей-офф в 9-й раз за карьеру.

Он вышел на третье место по этому показателю в истории «Кэпиталс», сравнявшись с Майком Ридли.

Рекордсмен – Никлас Бэкстрем с 17 матчами, в которых он делал не менее 2 ассистов.

Второе место у Александра Овечкина – 10 таких игр за «Вашингтон».

Всего в 5 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли Кузнецов набрал 4 (2+2) очка.

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