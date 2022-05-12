Кузнецов сделал 2+ передачи в 9 матчах плей-офф. Больше таких игр в истории «Вашингтона» лишь у Бэкстрема и Овечкина

Форвард «Вашингтона» сделал две голевые передачи в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:5, 2-3 в серии).

Россиянин отдал не менее двух результативных пасов в одной игре плей-офф в 9-й раз за карьеру.

Он вышел на третье место по этому показателю в истории «Кэпиталс», сравнявшись с Майком Ридли.

Рекордсмен – Никлас Бэкстрем с 17 матчами, в которых он делал не менее 2 ассистов.

Второе место у – 10 таких игр за .

Всего в 5 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли Кузнецов набрал 4 (2+2) очка.