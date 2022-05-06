Иван Просветов: «В Америке все говорят, что Овечкин догонит Гретцки. Кого ни спросишь, каждый скажет, что Александр – лучший снайпер в истории»

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Иван Просветов считает Александра Овечкина одним из лучших игроков в истории хоккея.

Вратарь системы «Аризоны» поделился мнением о Кирилле Капризове и Александре Овечкине.

– В России каждое утро начинается с новостей про Александра Овечкина, за ним на слуху Кирилл Капризов в «Миннесоте», а уже потом все остальные. В Северной Америке вообще много о них говорят?

– Все говорят, что Овечкин в порядке и догонит Гретцки, с его броском тяжело этого не сделать (смеется). Кого ни спросишь, каждый здесь скажет, что Александр – лучший снайпер в истории. Овечкин постоянно забивает, и даже ребята из других команд в раздевалке говорят, насколько человек хорош. Но и про остальных ребят, того же Капризова, тоже рассуждают.

– С вратарской точки зрения объясни, почему тяжело играть против Овечкина и Капризова?

– У Овечкина потрясающие броски. Чтобы их отражать, надо занимать хорошую высоту в воротах, сокращать угол обстрела и пытаться блокировать, потому что реагировать на такую пулю довольно тяжело.

По Капризову, если честно, не знаю. Он такой игрок, что забивает в разных ситуациях и к тому же является дриблером, поэтому от него еще стоит ожидать пасов.

Вообще, оба нашли свои команды, которые им доверяют большинство. Там они много забивают. У каждого отличные партнеры: Овечкин играет с Бэкстремом и Кузнецовым, а Капризов выступает с хорошим плеймейкером Зукарелло. Это помогает их успеху, но самое главное, что они очень талантливые.

Овечкин – один из лучших, если не самый лучший игрок в истории хоккея, – сказал Просветов.

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