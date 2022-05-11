Тарасенко – 1-й игрок в истории «Сент-Луиса», сделавший хет-трик в 3-м периоде матча плей-офф

Владимир Тарасенко – 1-й игрок «Сент-Луиса» с хет-триком в 3-м периоде матча плей-офф.
Россиянин отличился в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:2, 3-2), забросив 3 шайбы подряд.
До него только два игрока в истории «блюзменов» забрасывали по 3 шайбы за период в кубковых матчах.
Ред Беренсон сделал это в 1969 году в матче с «Лос-Анджелесом» (4:0), Брендан Шенахан – в 1995 году в матче с «Ванкувером» (5:2). Оба отличились во втором периоде.
Тарасенко сделал хет-трик в пятом матче серии против «Миннесоты». Он забросил 3 шайбы подряд в 3-м периоде