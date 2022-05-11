Кучеров набрал 2+ очка в 39 играх плей-офф. Это лучший результат в турнире с 2014 года

Форвард сделал две голевые передачи в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (3:4, 2-3 в серии).

Россиянин набрал не менее 2 очков в одной игре плей-офф в 39-й раз за карьеру.

Также нападающий отдал не менее 2 результативных пасов в одной игре Кубка Стэнли в 23-й раз.

Это лучшие результаты в турнире с момента дебюта Кучерова в плей-офф в 2014 году.

В 5 матчах текущего розыгрыша на его счету 7 (1+6) очков.

В 118 играх Кубка Стэнли за карьеру Кучеров набрал 134 (45+89) балла.